Bursa'da servis yayaya çarptı ağır yaraladı
Bursa'da servis minibüsü sabah saatlerinde kavşaktan dönüş yaptığı sırada yol kenarında yürüyen bir yayaya çarptı. Kazada yaya ağır yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, servis minibüsünün çarptığı İsa G. (67), ağır yaralandı. Kaza, saat 10.00 sıralarında, Yeniceköy Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapan Süleyman U. (52) yönetimindeki 16 S 6079 plakalı servis minibüsü, yol kenarında yürüyen İsa G.'ye çarptı. İsa G., yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İsa G., ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. İsa G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.