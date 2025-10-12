Yaşam

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 10 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, üç otomobilin karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Siverek-Diyarbakır kara yolunun 15. kilometresinde 63 AFV 259, 34 CFC 728 ve 06 EM 497 plakalı otomobiller zincirleme kazaya karıştı. Kazada 10 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

