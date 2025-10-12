Yaşam

Mardin’de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Mardin’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar sğlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza, Mazıdağı Şanlı Mahallesi Derik yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 27 AEV 344 plakalı otomobil ile 33 BJK 59 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, A.A. (61), H.A. (62), F.U. (23) ve M.A. (20) yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Derik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

