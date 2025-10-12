Güllü'nün ölümündeki gizem! Evde gizli geçit mi vardı? Çocukları anlattı: Dans ederken bir anda...

Giriş Tarihi: 12.10.2025 07:32

Güllü'nün son görüntüleri (Sabah)

Görüntülerde kızı Tuğyan'ın oynadığı, Güllü'nün şarkı söylediği, kızının arkadaşı Sultan'ın ise bu anları kayıt altına aldığı görülüyor. Salonda sehpa üzerinde alkol şişeleri görülürken, Güllü'nün televizyonda çalan şarkıya eşlik ettiği, kızı Tuğyan'ın ise şarkıyı ayakta söylediği görülüyor.

NEDEN "O NE LAN" DEDİ?



Güllü'nün kızı Tuğyan ile oğlu Yağız, Sabah'a konuştu. Annesinin vefatı sonrası ilk kez konuşan Tuğyan Ülkem Gülter, o geceyi şöyle anlattı:

"O gece evde sadece ben, annem ve arkadaşım Sultan vardık. Annem üç şişe alkol içti. Biz alkol ya da uyuşturucu almadık. Hakkımızda ortaya atılan iddialar tamamen asılsız. Annemle aramızda hiçbir problem yoktu. Annem neşeliydi. Hatta 'O ne lan!' diye gülerek bize katıldı. O cümleyi yanlış yorumlayanlar oldu ama annemin eğlenceli halidir. Dans ediyorduk, annem de bize katıldı. Bir anda yüksek bir ses duydum. Döndüğümde annemi göremedim" dedi.