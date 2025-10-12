Güllü'nün ölümündeki gizem! Evde gizli geçit mi vardı? Çocukları anlattı: Dans ederken bir anda...
Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'nün 6.kattaki evinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardındaki soru işaretleri büyüyor. Güllü’nün ölümünden yaklaşık bir saat önce kızı Tuğyan Ülkem ve onun arkadaşıyla evde eğlenip şarkı söylediği görüntüler ortaya çıkarken masadaki alkol şişesi dikkat çekti. Öte yandan Güllü'nün kızı 'O ne lan' sözüne de açıklık getirirken evde neden kamera sistemi olduğunu da söyledi. Ayrıca gizli geçit iddialarına da yanıt veren Güllü'nün çocukları son ünlü sanatçının son karesini de paylaştı. İşte detaylar...
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden, sahne adıyla 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut, 27 Eylül gecesi Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşüp hayatını kaybetti. Soruşturma, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ün doğrudan takibiyle çok yönlü olarak sürdürülüyor.
ÖLMEDEN BİR SAAT ÖNCEKİ KARE
Gece saat 01.30 sıralarında kızı Tuğyan Ülkem ile kızının arkadaşı Sultan'ın odasına gittikten sonra orada oynarken dengesini kaybederek düştüğü belirtilen Güllü'nün vefatından bir saat önce evinin salonunda çekilen görüntülerine Sabah ulaştı.
Görüntülerde kızı Tuğyan'ın oynadığı, Güllü'nün şarkı söylediği, kızının arkadaşı Sultan'ın ise bu anları kayıt altına aldığı görülüyor. Salonda sehpa üzerinde alkol şişeleri görülürken, Güllü'nün televizyonda çalan şarkıya eşlik ettiği, kızı Tuğyan'ın ise şarkıyı ayakta söylediği görülüyor.
NEDEN "O NE LAN" DEDİ?
Güllü'nün kızı Tuğyan ile oğlu Yağız, Sabah'a konuştu. Annesinin vefatı sonrası ilk kez konuşan Tuğyan Ülkem Gülter, o geceyi şöyle anlattı:
"O gece evde sadece ben, annem ve arkadaşım Sultan vardık. Annem üç şişe alkol içti. Biz alkol ya da uyuşturucu almadık. Hakkımızda ortaya atılan iddialar tamamen asılsız. Annemle aramızda hiçbir problem yoktu. Annem neşeliydi. Hatta 'O ne lan!' diye gülerek bize katıldı. O cümleyi yanlış yorumlayanlar oldu ama annemin eğlenceli halidir. Dans ediyorduk, annem de bize katıldı. Bir anda yüksek bir ses duydum. Döndüğümde annemi göremedim" dedi.
"Annemle aynı evde bile olsak bazen mesajlaşırdık" diyen Tuğyan, olay gecesi annesine, "Sesi kıs" mesajı atmasının da sosyal medyada yanlış yorumlandığını kaydederek, "Bu bizim ev içinde kullandığımız iletişim şekliydi. Sürekli mesajlaşır hatta video atardık. O gün özel bir durum yoktu" dedi.