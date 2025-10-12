Yaşam

Güllü'nün ölümündeki gizem! Evde gizli geçit mi vardı? Çocukları anlattı: Dans ederken bir anda...

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'nün 6.kattaki evinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardındaki soru işaretleri büyüyor. Güllü’nün ölümünden yaklaşık bir saat önce kızı Tuğyan Ülkem ve onun arkadaşıyla evde eğlenip şarkı söylediği görüntüler ortaya çıkarken masadaki alkol şişesi dikkat çekti. Öte yandan Güllü'nün kızı 'O ne lan' sözüne de açıklık getirirken evde neden kamera sistemi olduğunu da söyledi. Ayrıca gizli geçit iddialarına da yanıt veren Güllü'nün çocukları son ünlü sanatçının son karesini de paylaştı. İşte detaylar...

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden, sahne adıyla 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut, 27 Eylül gecesi Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşüp hayatını kaybetti. Soruşturma, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ün doğrudan takibiyle çok yönlü olarak sürdürülüyor.

GÜLLÜ'NÜN OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI!

ÖLMEDEN BİR SAAT ÖNCEKİ KARE

Gece saat 01.30 sıralarında kızı Tuğyan Ülkem ile kızının arkadaşı Sultan'ın odasına gittikten sonra orada oynarken dengesini kaybederek düştüğü belirtilen Güllü'nün vefatından bir saat önce evinin salonunda çekilen görüntülerine Sabah ulaştı.

Güllü'nün son görüntüleri (Sabah)Güllü'nün son görüntüleri (Sabah)

Görüntülerde kızı Tuğyan'ın oynadığı, Güllü'nün şarkı söylediği, kızının arkadaşı Sultan'ın ise bu anları kayıt altına aldığı görülüyor. Salonda sehpa üzerinde alkol şişeleri görülürken, Güllü'nün televizyonda çalan şarkıya eşlik ettiği, kızı Tuğyan'ın ise şarkıyı ayakta söylediği görülüyor.

NEDEN "O NE LAN" DEDİ?

Güllü'nün kızı Tuğyan ile oğlu Yağız, Sabah'a konuştu. Annesinin vefatı sonrası ilk kez konuşan Tuğyan Ülkem Gülter, o geceyi şöyle anlattı:

"O gece evde sadece ben, annem ve arkadaşım Sultan vardık. Annem üç şişe alkol içti. Biz alkol ya da uyuşturucu almadık. Hakkımızda ortaya atılan iddialar tamamen asılsız. Annemle aramızda hiçbir problem yoktu. Annem neşeliydi. Hatta 'O ne lan!' diye gülerek bize katıldı. O cümleyi yanlış yorumlayanlar oldu ama annemin eğlenceli halidir. Dans ediyorduk, annem de bize katıldı. Bir anda yüksek bir ses duydum. Döndüğümde annemi göremedim" dedi.

Güllü'nün kızı ile yaptığı konuşmaGüllü'nün kızı ile yaptığı konuşma

"Annemle aynı evde bile olsak bazen mesajlaşırdık" diyen Tuğyan, olay gecesi annesine, "Sesi kıs" mesajı atmasının da sosyal medyada yanlış yorumlandığını kaydederek, "Bu bizim ev içinde kullandığımız iletişim şekliydi. Sürekli mesajlaşır hatta video atardık. O gün özel bir durum yoktu" dedi.

Güllü'nün oğlu ve kızı Sabah Gazetesi'nden Abdurrahman Şimşek'e konuştu.Güllü'nün oğlu ve kızı Sabah Gazetesi'nden Abdurrahman Şimşek'e konuştu.

EVE NEDEN KAMERA SİSTEMİ TAKILDI?

Güllü'nün evinde kurulan kamera sisteminin de merhum sanatçının 7 yaşındaki torununu izleyebilmek için alındığı öğrenildi. Evdeki kamera sisteminin bir güvenlik önlemi değil Yağız Gülter'in annesine olan borcuna karşılık hediye ettiği bir sistem olduğunu belirten avukat Rahmi Çelik, "Rahmetli bu sisteme çok sevinmişti. Torununu izlemek için bile kullanıyordu" dedi.

SAHTE VİDEOLAR ÜRETİLDİ

Tuğyan, sosyal medyada yayılan görüntü ve iddialara da sert tepki gösterdi. Yapay zekâyla üretilmiş sahte videolarla hedef alındıklarını belirten acılı kadın, "Gerçeklerin savcılık incelemesiyle ortaya çıkacağına inanıyorum. Bizi en çok yıpratan şey, annemizin acısını bile yaşayamamamız oldu. Sosyal medya bir linç alanına döndü. Bazı sanatçılar bile annemin en yakınıymış gibi açıklama yaptı ama ne taziyeye geldiler ne de cenazeye" dedi.

Güllü (DHA)Güllü (DHA)

"ABLAMIN ÇIĞLIĞIYLA YIKILDIM"

Olayın yaşandığı gece İstanbul'da olan Güllü'nün oğlu Yağız Gülter ise, "Gece 01.00 civarında ablam aradı. Telefonda sadece çığlık atıyordu. 'Annem öldü diyorlar!' diye bağırdı. Sosyal medyada dolaşan video kayıtlarını ilk izleyen bizdik. Ben ve manevi babam, görüntüleri kendi elimizle polise teslim ettik.

GİZLİ GEÇİT Mİ VAR?

"Gizli geçit" iddialarını reddeden Yağız, "Olay anında ablam dışarı koşmuş. Anahtarı unuttuğu için kapı açılmamış. Sabah evin şifresi bilinmediğinden karşı komşudan terasa çıkıp mutfak camını taşla kırdım. Her şey kayıt altında" dedi.

'VERİLER KAZAYA İŞARET EDİYOR'

Güllü'nün ailesinin avukatı Rahmi Çelik de soruşturmanın geldiği aşamayı SABAH'a anlattı.

Güllü'nün 20 yıllık dostu ve vekili olduğunu belirten Rahmi Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Elimizdeki verilere göre, olayın kaza sonucu gerçekleştiği ihtimali kuvvetli. Ancak kesin kararı sayın savcılık makamı verecektir. Rapora göre Güllü'nün kanında 3.53 promil alkol tespit edildi. Bu oran ciddi bilinç kaybı yaratır. Dolayısıyla düşme ihtimali yüksektir."

