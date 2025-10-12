Güllü’nün ölümündeki gizem! Son görüntüleri ortaya çıktı

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'nün 6.kattaki evinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardındaki soru işaretleri büyüyor. Güllü’nün ölümünden yaklaşık bir saat önce kızı Tuğyan Ülkem ve onun arkadaşıyla evde eğlenip şarkı söylediği görüntüler ortaya çıkarken masadaki alkol şişesi dikkat çekti. Öte yandan Güllü'nün kızı "O ne lan" sözüne de açıklık getirirken evde neden kamera sistemi olduğunu da söyledi. Ayrıca gizli geçit iddialarına da yanıt veren Güllü'nün çocukları son ünlü sanatçının son karesini de paylaştı. İşte detaylar...