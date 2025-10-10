Güllü'nün otopsi raporu çıktı! Vücudunda boğuşma izi var mı?
Yalova'daki evinin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün (Gül Tut) ölümüne ilişkin sır perdesi kalkıyor. Soruşturmaya ilişkin hazırlanan Adli Tıp raporuna ilişkin detaylar ortaya çıktı. Buna göre Güllü'nün otopsisi sırasında alınan örneklerde başkasına ait DNA profiline rastlanmadı. Başkasına ait DNA olmaması, boğuşma olmadığı ihtimalini güçlendirdi.
