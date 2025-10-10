Güllü’nün otopsi raporu çıktı! Vücudunda boğuşma izi var mı?

Soruşturma çerçevesinde Bursa Adli Tıp Biyoloji İhtisas Dairesi'nin hazırladığı rapor ortaya çıktı. Raporda Güllü'den otopsi sırasında alınan örneklerde başka birine ait herhangi bir DNA izine rastlanmadı. Özellikle Güllü'nün tırnaklarından alınan örneklerde başka birine ait DNA'nın olmaması, olay öncesi herhangi bir boğuşma olmadığı ihtimalini güçlendirdi.