Şanlıurfa'da anne ve kızına otomobil çarptı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, yolun karşısına geçmeyen çalışan anne ve kızına otomobil çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Giriş Tarihi: 11.10.2025 05:37

Edinilen bilgilere göre kaza, Abdalağa Mahallesi 14. Sokak üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 16 AIZ 870 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Ğ. C (40) ve kızı E. C (6) çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve kızı yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Her iki yaralının da bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

