Karabük'te sel tatbikatı

Karabük'te olası sel afetine karşı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde tatbikat gerçekleştirildi. 110 personelin yer aldığı tatbikatta, senaryo gereği selde mahsur kalanlar kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 11.10.2025 10:06

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Karabük'te olası sel felaketine yönelik arama-kurtarma tatbikatı yapıldı. Tatbikatta; AFAD, itfaiye arama kurtarma, Ulusal Medikal Arama Kurtarma (UMKE), Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarından 110 kişiden oluşan ekip katıldı. Safranbolu ilçesine bağlı Kadıbükü Köyü Köprüsü'nde gerçekleştirilen tatbikatta senaryoya göre, meydana gelen sel nedeniyle otomobilde mahsur kalanlar kurtarıldı. Botla suya inen ekipler, mahsur kalanları kurtarıp, sağlık ekiplerine teslim etti.