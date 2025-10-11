Kamış deposunda yangın paniği! Büyük çaplı maddi hasar oluştu

Afyonkarahisar'da Eber Gölü'nden henüz belirlenemeyen bir nedenle toplanan kamışların depolandığı alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken maddi hasar meydana geldi. Yangın ekiplerinin uzun uğraşları sonrası yaklaşık 3 saatin sonunda söndürüldü.

Olay, Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eber Gölü'nden toplanan ve büyük bir kısmı yurt dışındaki birçok ülkeye yalıtım malzemesi olarak gönderilen kamışların depolandığı alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı.

Depodan çıkan alevleri gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çok sayıda itfaiye aracıyla yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın yaklaşık 3 saatin sonunda kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlanıldı. Yangının çıkışı nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.



Ölen ya da yaralanan olmadığı yangında büyük çapta maddi kayıp meydana geldiği belirtildi.

