Seyir halindeki mikserin yola beton döktüğü anlar kamerada
Trafikte ilerlerken mikserin aniden yola beton döktüğünü ifade eden vatandaş Ali Barburoğlu, "Ben arabamla sanayiye doğru gidiyordum. Beton mikser aracı önümden seyir halindeydi. Aniden mikserin kovasından yola beton dökülüyordu. Arabada olanlara bir şey olmaz ama motosiklet sürücüleri için tehlike arz ediyor. Mikser yola beton dökerek ilerliyordu. Mikser sürücüleri kovalarını kapatarak trafiğe çıkmalılar. Ekipler sonra gelerek betonu temizlediler" ifadelerini kullandı.