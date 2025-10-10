Samsun'da üniversite öğrencilerinden Filistin'e destek yürüyşü!

MÜ Kampüs Camisi'nde cuma namazı sonrası bir araya gelen OMÜ öğrencileri, sloganlar ve pankartlar eşleğinde kampüs içerisindeki Yaşam Merkezi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüş sonunda OMÜ İnsan Hak ve Hürriyetleri Topluluğu adına basın açıklamasını okuyan Abdülhamid Şenocak, "Bugün burada Gazze'yi unutmamak, anlamak ve hissetmek için yürüyoruz. Bugün burada sadece bir coğrafyanın değil, insanlığın yeniden bir ses bulduğu ana şahitlik ediyoruz. Burada toplanmamızın yegane sebebi, insanlığımızın vicdan borcunu ödemektir. İnsan, sadece acıyı hisseden değil, o acıya karşı sorumluluk alan varlıktır. Sessiz kalmak, zalimin zulmüne ortak olmaktır. Bizler, bu insanlık imtihanında vicdanın sesi olmak için buradayız. Bugün, önemli bir gelişmeye tanıklık ediyoruz. Gazze'de günlerdir süren yıkım ve acıların ardından, nihayet ateşkes ilan edildi. Bu karar, binlerce masumun hayatını kurtaracak, çocukların bir nebze olsun nefes almasına vesile olacaktır. Bu gelişme, insanlık adına umut verici bir adımdır" dedi.

Türkiye'nin kararlı duruşunun ateşkesin sağlanmasında öncü olduğunu belirten Şenocak, "Bu ateşkesin sağlanmasında Türkiye'nin kararlı duruşu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın adalet merkezli yaklaşımı ve tüm dünyada yükselen vicdan sesleri belirleyici olmuştur. Bizler biliyoruz ki Allah'ın vaadi haktır. Zulüm baki kalmayacak. Hak mutlaka tecelli edecektir, ediyordur. Yarın Allah'ın izni ile Kudüs'te özgür kalacak ve Mescid-i Aksa'nın kubbesi altında ezan sesleri yankılanacaktır. Türkiye, her zaman olduğu gibi bugün de mazlumun yanında, barışın öncüsü konumundadır. Tarih, bize gücün sadece silahla değil, ilimle, üretimle ve adaletle kazanıldığını gösteriyor" diye konuştu.