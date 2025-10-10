Park halindeki minibüs alev topuna döndü

Giriş Tarihi: 10.10.2025 21:38

İddiaya göre, Osman Gazi sokakta park halinde bulunan bir minibüs bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek minibüsü tamamen sardı.

Fotoğraf (İHA)

Minibüs alev topuna dönerken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerine müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında minibüsün yanında park halinde bulunan ve sahibi tarafından yeni alındığı öğrenilen otomobil de zarar gördü.