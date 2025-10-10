Özgürlük Filosu'nun 18'i Türk 94 aktivisti İstanbul'a geldi

Giriş Tarihi: 10.10.2025 18:43

Aktivistleri karşılayan Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya , "Son zamanda var olan ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'deki kardeşlerimizin imdadına yetişmek amacıyla organize edilen Sumud filosundan sonra Özgürlük filosu girişimi de son günlerde gündemimizde olan bir konuydu. Biliyorsunuz İsrail, Sumud filosunda uluslararası sularda hukuksuz bir şekilde müdahale etti. Eylemcileri aktivistleri alıkoydu. Ülkemizin çeşitli kurumlarının girişimleriyle başta vatandaşlarımız olmak üzere başka ülke vatandaşlarını da ülkemize getirerek tahliyeleri gerçekleştirdik. Bugün Özgürlük filosu 8 Ekim'de İsrail kuvvetleri tarafından engellendi ve alıkonuldu. Bunlar içerisinde 3 tane milletvekilimiz de bulunmaktaydı. Bu tahliye operasyonları bizlere şunu gösteriyor ki ülkemiz dünyanın neresinde olursa olsun hangi konuda olursa olsun vatandaşına sahip çıkıyor" dedi.

FOTOĞRAF (DHA)

'BURADA KAHRAMAN YOK'

Filoda yer alan Türk aktivist, "Artık sözlerin tükendiği yerden vicdanımızın sesiyle birlikte vicdan gemisine bindik bir yol aldık. Fakat gittiğimiz uluslararası sularda soykırımcı terör devleti tarafından kaçırıldık. Kıyafetlerimiz özel eşyalarımız çalındı. Her türlü kötü muameleye maruz kaldık. Burada bir yola çıktık ama başarmak değil de kaçırıldık. Burada bir kahraman yok. Filistin bu haldeyken kimsenin de bir kahramana ihtiyacı yok" dedi.

'KARARLILIK DÜNYA HALKLARINI AYAĞA KALDIRDI'

Basın açıklaması yapan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "Buradan dünyanın bütün liderlerine sesleniyorum. Eğer halklar nezdinde kahraman olmak istiyorsanız işte size Gazze, işte size Akdeniz, işte size kara yoluyla Filistin'e gitmek. İnşallah çok yakın zamanda kara yoluyla da deniz yoluyla da Filistin'e akacağız. O günler gelecek hiç tereddüt etmeyin. Biri bize diyor ki Gazze'yi bırakın ve unutun. Biz Filistin'iz bunu unutmamız mümkün değil. Allah'a şükürler olsun Sumud filosu yola çıktı. Bütün dünyaya kararlılığını gösterdi. Arkasından kardeşi olan Özgürlük filosu yola çıktı ve özgür Filistin'e kadar bu gemilerin gideceğini söyledik. Bu kararlılık Allah'ın izniyle dünya halklarını ayağa kaldırdı. Devlet liderlerine baktılar ki tahtlarımız sallanıyor ve herkes masaya oturdu. Ateşkes kendiliğinden olmadı. İçeride Filistin'lilerin yaptığı mücadele, dışarıda halkların eylemleri ve kardeşliği halkların ittifakı, sağcı, solcu, İslamcı, kemalist, komünist, milliyetçi herkes ayağa kalktı. Türkiye vicdan gemisine yapılan baskından dolayı meclisi topladı bütün partiler güzel bir şekilde bir karar çıkardılar ve İsrail'e dur dediler, kırmızı kart verdiler. Şimdi bir ateşkes var. Bu ateşkes sürecek mi bilemiyoruz İsrail'e güvenemiyoruz. Hiç süreceğini de zannetmiyorum. Ama burada şunu söylemek istiyorum. Eğer bu ateşkes kesilirse bizler bu sefer hem ablukayı delmek hem de İsrail'e boykot yapın, İsrail'i bloke edin diye gemileri de denize indireceğiz ve dünyanın tüm halkları nezdinde hareketleri daha da büyüteceğiz" ifadelerini kullandı.

'SİVİL DİRENİŞİMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ'

Türk aktivistlerden Kasım Akdağ, "Öncelikle hapishane sürecinde tabikide zor şartlardan geçtik. Ama bu zor şartlar bizi yıldırmadı. Bugün yine olsa, bu gemi yeniden yola çıksa, yeniden yola çıkacağız. Çıkmaya da devam edeceğiz. Direnişimizi, sivil direnişimizi devam ettireceğiz. Bundan asla vazgeçmeyeceğimizi onlar çok iyi biliyor. Onun için bize o kadar aslında eziyet ettiler eziyetleri Gazze'nin, Gazzelilerin yaşadığı eziyetlerle denk değil. Onlar çok daha kötülerini yaşıyorlar. Çocuklar açlıktan ölüyor. İnsanlar ölüyor. Gazze yok oluyor. Gazze'de insanlık ölüyor. Bizim yaşadığımız eziyetler hiçbir şey. Ben önceden de tabii ki de Gazze davası bizim kanayan yaramız. Önceden Gazze insanlığın davası dediklerinde aslında ben de tam bir tezahürü yoktu. Ama şunu gördüm. Gemide 80 yaşında Fransız, 85 yaşında İtalyan ve dünyanın çok farklı yerlerinde, çok yaşlı ya senin burada ne işin var diyeceğimiz yaşlarda onlar insanlığın vicdanının sesi olmak için kendilerinden, hastalıklarından ve ailelerinden vazgeçip Gazze'deki insanlık için yola çıktılar. Bunu şunu anladım ben bu yolculukta Gazze gerçekten insanlığın davası" şeklinde konuştu.

'ATEŞKES SÜRECİNİ GELİNCE ÖĞRENDİK MUTLUYUZ'

Aktivistlerden Fetullah Kirenci, "Biz 30 Eylül'de İtalya'dan çıktık. Özgürlük gemisi vicdan gemisi filosu, sonrasında Gazze'ye doğru ilerleyişimiz devam etti. Gazze'de Katil İsrail tarafından, işgalci, Siyonist İsrail tarafından kaçırıldık. Sonrasında hapishane süreçleri oldu. Tabii buraya geldiğimizde de biz ateşkes sürecini öğrendik. Bu bizi çok mutlu etti. Bizim süreç içerisinde yaşadıklarımızın hiçbir değeri, hiçbir önemi yok. Önemli olan Gazze'nin kurtuluşu. Filistin'in kurtuluşu, Mescidi Aksanın özgürleşmesi. Bu noktada elhamdülillah. Rabb'im bizlere lütfetti nasip etti. Buraya geldiğimizde de ateşkes sürecini öğrendik. O yüzden dolayı şunu bütün medyaya da söylemek istiyoruz. İsrail korkak bir millet. Sivillerden de korkuyorlar. Bütün askerleri hepsi de korkak bir millet. O yüzden bu dünyanın İsrail'den korkmasına hiç gerek yok korkaklar ve İsrail'in yıkılışı da yakındır. Tabii özgürlük bürosu içerisinde vicdan gemisi için ne sizin de dediğiniz gibi 25 farklı ülkeden aktivistler vardı. Hepimizin de ortak gayesi, amacı Gazze'nin özgürleşmesi, ablukanın kırılmasıydı. Yüksek bir motivasyon içerisinde biz gittik. Kimsede bir korku, endişe, hiçbir şey yoktur ve elhamdülillah bugün buradayız. Ateşkes sürecini de öğrendik. Şükürler olsun Mevla'ya" dedi.