Ormanlık alanda yanmış ceset bulundu! Sırrı akıllı saat çözecek
Çanakkale’de dün akşam saatlerinde ormanlık alanda kesim çalışması yapan ekipler, tamamen yanmış bir ceset buldu. Olay yerinde yapılan incelemelerde, cesedin cinsiyetinin belirlenemediği, yakınında ise bir cep telefonu, akıllı saat ve anahtar bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında, akıllı saatin seri numarasının kimlik tespitinde önemli bir rol oynayacağı değerlendiriliyor. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Korkunç olay; dün akşam saatlerinde Merkez Sarıceeli Köyü yakınlarındaki Davulgudere Taşcıbayırı mevkiinde meydana geldi.
Geçtiğimiz ağustos ayında yaşanan orman yangını sonrası bölgede kesim çalışmaları yapan Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, patika yolda etrafa dağılmış çok sayıda kemik parçaları buldu. Kemiklerin önce bir hayvana ait olduğunu düşünen ekipler, on metre ilerisinde ise insana ait kafatası buldu. Ekipler, Jandarma'ya hemen bilgi verdi.
YANMIŞ CESEDİN YANINDA BULUNDU
Sabah'ın haberine göre Olay yerine kısa sürede Jandarma ekipleri ulaşırken, bölge hemen çember altına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri kemik parçalarının bulunduğu bölgede yaptığı araştırmada yarısı yanmış bir cep telefonu, sadece metal aksamı kalmış akıllı bir saat ve anahtar buldu.