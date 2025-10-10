Yaşam

Ormanlık alanda yanmış ceset bulundu! Sırrı akıllı saat çözecek

Çanakkale’de dün akşam saatlerinde ormanlık alanda kesim çalışması yapan ekipler, tamamen yanmış bir ceset buldu. Olay yerinde yapılan incelemelerde, cesedin cinsiyetinin belirlenemediği, yakınında ise bir cep telefonu, akıllı saat ve anahtar bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında, akıllı saatin seri numarasının kimlik tespitinde önemli bir rol oynayacağı değerlendiriliyor. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Korkunç olay; dün akşam saatlerinde Merkez Sarıceeli Köyü yakınlarındaki Davulgudere Taşcıbayırı mevkiinde meydana geldi.

Geçtiğimiz ağustos ayında yaşanan orman yangını sonrası bölgede kesim çalışmaları yapan Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, patika yolda etrafa dağılmış çok sayıda kemik parçaları buldu. Kemiklerin önce bir hayvana ait olduğunu düşünen ekipler, on metre ilerisinde ise insana ait kafatası buldu. Ekipler, Jandarma'ya hemen bilgi verdi.

YANMIŞ CESEDİN YANINDA BULUNDU

Sabah'ın haberine göre Olay yerine kısa sürede Jandarma ekipleri ulaşırken, bölge hemen çember altına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri kemik parçalarının bulunduğu bölgede yaptığı araştırmada yarısı yanmış bir cep telefonu, sadece metal aksamı kalmış akıllı bir saat ve anahtar buldu.

KAYIP BAŞVURULARI İNCELENDİ

Kemik parçalarının erkeğe mi yoksa kadına mı ait olduğu tespit edilemezken, asayiş ekipleri Çanakkale ve ilçelerinde bugüne kadar bir kayıp başvurusunun olup olmadığını araştırmaya koyuldu. Yapılan sorgulamada bugüne kadar bir kayıp başvurusunun olmadığı belirlendi.

Ancak, 2021 yılında Sarıcaeli köyü Koruhan Yaşlı Bakım Merkezi'nde kalan Alzhemir hastası 89 yaşındaki A.Ç'nin kaybolduğu ve bu güne kadar ulaşılamadığı tespit edildi. Ancak kayıp şahsın telefon kullanmıyor olması cesedin A.Ç.'ye ait olma ihtimalini düşürürken cinayet ihtimalini ise güçlendirdi.

OLAYI AKILLI SAAT ÇÖZECEK

Yapılan incelemenin ardından kemik parçaları incelenmek üzere Bursa Adli Tıp kurumuna gönderilirken, olay yerinde bulunan akıllı saatin seri numaraları alınarak şirkete gönderildi. Cesedin kimliği ve olayın cinayet mi kaza mı olduğu şirketten gelen bilgiler doğrultusunda aydınlanacak.