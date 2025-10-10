Ormanlık alanda yanmış ceset bulundu! Sırrı akıllı saat çözecek

KAYIP BAŞVURULARI İNCELENDİ Kemik parçalarının erkeğe mi yoksa kadına mı ait olduğu tespit edilemezken, asayiş ekipleri Çanakkale ve ilçelerinde bugüne kadar bir kayıp başvurusunun olup olmadığını araştırmaya koyuldu. Yapılan sorgulamada bugüne kadar bir kayıp başvurusunun olmadığı belirlendi.

Ancak, 2021 yılında Sarıcaeli köyü Koruhan Yaşlı Bakım Merkezi'nde kalan Alzhemir hastası 89 yaşındaki A.Ç'nin kaybolduğu ve bu güne kadar ulaşılamadığı tespit edildi. Ancak kayıp şahsın telefon kullanmıyor olması cesedin A.Ç.'ye ait olma ihtimalini düşürürken cinayet ihtimalini ise güçlendirdi.

OLAYI AKILLI SAAT ÇÖZECEK Yapılan incelemenin ardından kemik parçaları incelenmek üzere Bursa Adli Tıp kurumuna gönderilirken, olay yerinde bulunan akıllı saatin seri numaraları alınarak şirkete gönderildi. Cesedin kimliği ve olayın cinayet mi kaza mı olduğu şirketten gelen bilgiler doğrultusunda aydınlanacak.