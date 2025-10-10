Kilis'te öğrencilere trafik eğitimi verildi

Kilis'in Elbeyli ilçesinde jandarma ekipleri, ilkokul öğrencilerine trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaparak boyama ve hikaye kitabı dağıttı.
Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı Yenideğirmen Köyü İlk ve Ortaokulu'nda Trafik Jandarması Timi tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi. Ekipler, ilkokul öğrencilerine yaya ve okul geçitlerinin kullanımı, okul servislerinde uyulması gereken kurallar, bisiklet kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.
Eğitimin sonunda öğrencilere trafik bilincini pekiştirmek amacıyla boyama kitabı ve hikaye kitabı dağıtıldı.