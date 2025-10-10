Kayseri'de uyuşturucu operasyonu! 8 şüpheli tutuklandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı. Narkotik dedektör köpeğinin desteğiyle zanlıların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 10.10.2025 11:08

Paylaş



ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yürüttü.

Yaklaşık 3 aylık fiziki ve teknik takibin ardından 28 ekip ve 196 personelin katılımıyla gerçekleştirilen "Şehit İbrahim Birol-16" operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

Narkotik dedektör köpeğinin desteğiyle zanlıların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.