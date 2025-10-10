Kayseri'de miras tartışmasında babasını öldüren sanık hakkında karar!

Kayseri'de miras meselesi yüzünden çıkan tartışmada babası Mahmut Reyhan'ı bıçaklayarak öldüren Ertuğrul Reyhan 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan Ertuğrul Reyhan, savunmasında, 'Sabah erken evden çıktım. Babamın evine gittim. Ben evden sadece telefon, cüzdan ve sigaramla çıktım. Ambulansı ben aradım. Pişmanım. Olmasaydı daha iyiydi. Babamın durumunu şahitler söyledi. İstemeyerek oldu, keşke olmasaydı pişmanım' dedi.

Olay, 8 Mayıs'ta Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Fatih 4 Sokak'ta meydana geldi. Mahmut Reyhan ile oğlu Ertuğrul Reyhan arasında miras meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmada Mahmut Reyhan, oğlu Ertuğrul tarafından bıçaklandı.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mahmut Reyhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan Ertuğrul Reyhan, polis merkezine götürüldü. İşlemlerinin ardından Ertuğrul Reyhan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Mahmut Reyhan'ın cenazesi, Bünyan ilçesinde toprağa verildi. Ertuğrul Reyhan hakkında 'Üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

"PİŞMANIM"

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Ertuğrul Reyhan ile avukatlar hazır bulundu. Müştekiler, duruşmaya katılmadı. Ertuğrul Reyhan, savunmasında, "Sabah erken evden çıktım. Babamın evine gittim. Ben evden sadece telefon, cüzdan ve sigaramla çıktım. Ambulansı ben aradım. Pişmanım. Olmasaydı daha iyiydi. Babamın durumunu şahitler söyledi. İstemeyerek oldu, keşke olmasaydı pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, Ertuğrul Reyhan'a 'Üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet daha sonra sanığa 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak cezasını 24 yıla indirdi.

