İzmir'de huzurevinde ölüm olayında doktor hakkında yakalama kararı

Giriş Tarihi: 10.10.2025 10:10

Olay, 16 Eylül 2018'de özel yaşlı bakımevinde meydana geldi. Nesrin Ö. ve Tuğçe A. tarafından banyo yaptırılan Fatma Uraz'ın vücudunda kızarıklıklar oluştu, derisinin bazı bölümleri soyuldu. Çalışanlar, Uraz'a merhem sürdü. Daha sonra kızarıkları fark eden yakınları, kadını hastaneye götürdü. Uraz, 21 Eylül 2018'de yaşamını yitirdi. Uraz'ın kızı Zehra Yılmazer, çalışanlardan şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturmada, ifadeleri alınan Nesrin Ö. ve Tuğçe A., suçlamaları reddetti. İddianamede Tuğçe A. asli, Nesrin Ö. ise tali kusurlu bulunurken, 2 tutuksuz sanık hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Huzurevinde hayatını kaybeden Fatma Uraz (DHA)

KARARDA İNDİRİM UYGULANDI

İzmir 43'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Dairesi'nden gelen raporda; Uraz'ın yanık dışında travmatik bir tesirle öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı, ölümünün yanık ve gelişen komplikasyonlar (sıvı-elektrolit dengesizliği) sonucu meydana geldiği, Uraz'ın ölümüne yol açabilecek herhangi bir dermatolojik hastalığının tespit edilmediği belirtildi. Sanık Nesrin Ö., 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılırken, geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle ceza 2 yıl 6 aya düşürüldü. Diğer sanık Tuğçe A. da 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ve verilen cezanın sanık üzerindeki etkileri nedeniyle indirim uygulandı ve ceza 3 yıl 4 aya düşürüldü.

Ailenin avukatlarının itirazlarıyla huzurevinin doktoru Naciye S. (57) hakkında da İzmir 58'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan bir dava daha açıldı.