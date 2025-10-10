İstanbullular dikkat! Bu yollar pazar günü trafiğe kapalı

İstanbul'da 12 Ekim Pazar günü yapılacak bir koşu etkinliği nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Trafiğe kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı.

Giriş Tarihi: 10.10.2025 16:46

İstanbul'da düzenlenecek koşu nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların belirlendiği kaydedildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 12 Ekim Pazar günü Beşiktaş'ta düzenlenecek olan koşu programı kapsamında bazı yolların kapatılacağı ve alternatif güzergahların belirlendiği ifade edildi.



Kapanacak yollar (07.00-11.00)

Çırağan Caddesi

Muallim Naci Caddesi

Kuruçeşme Caddesi

Bebek Arnavutköy Caddesi

Cevdet Paşa Caddesi Bebek Hamamı sokak kesişimine kadar.



Alternatif güzergahlar:

Barbaros Bulvarı

Eski Yıldız Caddesi

Dereboyu Caddesi

Portakal Yokuşu

Bebek Yokuşu Caddesi

Beyazgül Caddesi.

