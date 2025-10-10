Emine Erdoğan ‘Aromatik Mutfak Kültürü’nün Yeşil Sofrası’ etkinliklerine katıldı

Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Rize’de ‘Aromatik Mutfak Kültürü’nün Yeşil Sofrası’ etkinliklerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rize ziyaretimiz kapsamında 'Aromatik Mutfak Kültürü'nün Yeşil Sofrası' temasıyla düzenlenen 5'inci Rize Gastronomi Günleri'nde toprağın kokusu, kadın emeğinin sıcaklığı ve doğanın bereketiyle buluştum. Rizeli emekçi kadınlarımızı ve Türk mutfağının temsilcileri olan değerli şeflerimizi tanımaktan mutluluk duydum. Ata tohumları, aromatik bitkiler, yöresel ev yemekleri, gençlerimizin gastronomi sunumları ve nice birbirinden özel ürünlerin yer aldığı stantları ziyaret ettim. Her stant, bu güzel şehrin üretkenliğinin, içtenliğinin ve köklü mutfak mirasının bir yansıması. Bu anlamlı buluşma; bir gastronomi etkinliğinden öte, Rize'nin kültürel hafızasını da geleceğe taşıyan bir adım. Yöresel tatların her biri, bu toprakların kimliği ve zenginliğidir; korunmalı, yaşatılmalı ve geleceğe aktarılmalıdır. Sürdürülebilirlik, sağlıklı beslenme ve yerel değerler odağında, 12 ilçesinden 200'ü aşkın yemek çeşidini kayıt altına alan organizasyonda emeği geçen herkesi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

