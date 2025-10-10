Bursa’da otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı lise öğrencisi yaralandı.

Giriş Tarihi: 10.10.2025 18:18

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan kadın sürücü, bir anda yola çıkan lise öğrencisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan öğrenci, yere yığıldı.

Fotoğraf (İHA) Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen olay yerine koşarak yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı genç, ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf (İHA) Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.