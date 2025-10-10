Anıt ağaç bakıma alındı

Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki 570 yıllık Doğu çınarı (Platanus orientalis) koruma çalışmaları kapsamında bakıma alındı.

Giriş Tarihi: 10.10.2025 11:55

Cami Mahallesi Çınaraltı Meydanı'nda yer alan ve 19 Nisan 2010 tarihinde 'Anıt ağaç' olarak tescillenen tarihi çınar ağacında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Antalya Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Eğirdir Belediyesi iş birliğinde bakım çalışmaları başlatıldı. Sabah saatlerinde başlayan çalışmalar kapsamında 570 yaşındaki anıt ağacın kurumuş dalları budandı, gövde ve dallarda oluşan kovuklar özel malzemeyle dolduruldu. Ayrıca zararlı böceklere karşı ilaçlama yapılarak ağacın sağlıklı şekilde korunması amaçlandı. Yetkililer anıt ağaçların korunmasının kültürel ve doğal miras açısından büyük önem taşıdığını vurgularken, bakım çalışmalarının periyodik olarak sürdürüleceğini belirtti.