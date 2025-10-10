Aksaray’da halı saha maçında kavga: 7 yaralı

Giriş Tarihi: 10.10.2025 21:55

Edinilen bilgiye göre, halı saha maçında oyuncular arasında maç yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce taraflar sahada birbirine girdi. Sopa ve taşların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı.

Fotoğraf (İHA)

Halı sana işletmecileri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslara alarak 4'ünü Eskil İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine, 3'ünü de Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilerek polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.