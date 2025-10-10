Adana'daki sahte polisten pes dedirten savunma

Adana'da çakarlı araçla gezen, tabanca ile ateş ederek çocukların üzerini arayan sahte polis tutuklandı. Şahsın ifadesinde 'Beni vuracaklarını düşündüğüm için kendime polis süsü verdim.' dediği öğrenildi.

Adana'da çakarlı otomobille gezen, tabancayla ateş açıp sokaktaki çocukların üzerini arayarak kendisine polis süsü veren şüpheli tutuklandı. Zanlı ifadesinde, "Beni vuracaklarını düşündüğüm için kendime polis süsü verdim. Tabancayla ateş etmedim, sadece torpil attım" dedi.



Olay, 8 Ekim günü merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasındaki eşinin babasının evine, çakarlı bir otomobille gelen İbrahim Ç., kendini polis olarak tanıtarak A.A. ve B.A. (14) isimli çocukların üzerini aradı. İbrahim Ç., daha sonra aracına binip ayrılırken kurusıkı olduğu ileri sürülen tabancayla bir el ateş etti. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.



Olayın bildirilmesi üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Şüpheliye trafik yönünden 260 bin TL para cezası uygulandı.



"KAYINLARIMI POLİS GİBİ ARAYIP SİLAH VAR MI DİYE KONTROL ETTİM"

Emniyette ifadesi alınan İbrahim Ç., "Eşimle boşanma aşamasındayım, kayınbabam ve kayınlarım mahallede hep silahla gezer. Beni vurmalarından korktuğum için kendime polis süsü verdim. O gün de mahallede geçerken kayınlarımı gördüm. Polis gibi üzerlerini arayıp silah var mı diye kontrol ettim. Tabancayla da ateş etmedim, torpil attım" dediği öğrenildi.



Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

