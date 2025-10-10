3 Kasım’da AJet'in Ankara-Bağdat seferleri başlıyor

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, AJet’in 3 Kasım’da Ankara’dan Irak’ın başkenti Bağdat’a seferlerin başlayacağını açıkladı.

Ajet, Ankara'dan Irak'ın başkenti Bağdat'a 3 Kasım'da sefer başlatacağını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, "Tarihi ve kültürel bağlarımızla birlikte bölgemizin kadim başkentlerinden biri olan Irak'ın başkenti Bağdat'a, 3 Kasım itibarıyla direkt seferlerimize başlıyoruz. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ankara'yı uluslararası uçuş ağının önemli bir merkezi haline getirmek ve başkentimizle birlikte çevre illerimizin coğrafi, tarihi ve kültürel hazinelerini dünyaya ulaştırma misyonumuz doğrultusunda önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde ilk uçuşunu gerçekleştirdiğimiz Ankara–Tiflis hattının ardından, yakında başlayacak Madrid, Barselona ve Erbil uçuşlarımızla Ankara'yı dünyadaki 34 farklı şehre bağlamış olacağız. Turizmden sanata, ekonomiden kültüre geniş bir yelpazede iş birliği içinde olduğumuz tüm paydaşlarımızla birlikte başkentimiz için yeni hava köprüleri kurmayı sürdüreceğiz" dedi.

