Erzincan’da sonbahar manzarası eşliğinde yol alan Doğu Ekspresi

Seyrine doyumsuz manzara eşliğinde Sivas Divriği’den-İliç Erzincan güzergâhına yol alan, ünü Türkiye sınırlarını aşan Doğu Ekspresi’nin geçişi Erzincan’da sonbahar manzarası eşliğinde görüntülendi.

Ünü Türkiye sınırlarını aşan Doğu Ekspresi yazın ayrı, kışın ayrı güzelliğiyle cazipliğini her mevsim koruyor. Doğu Ekspresiyle masalsı bir yolculuk için 7'den 70'e, Türkiye'nin 81 ilinden insanlar Ankara- Kayseri- Sivas- Erzincan- Erzurum- Kars güzergâhını görmek için ilgi gösteriyor.

Doğu Ekspresi geçtiği doğal güzellikler nedeniyle gezginler ve fotoğraf sanatçılarının oldukça yoğun talep gösterdiği trenlerden. Seyahatler genelde kuşetli vagonlarla yapılmakta. Yürüyüş grupları, fotoğraf sanatçıları, dağcılık grupları, üniversite öğrencileri, öğretmenler gibi farklı meslek gruplarından talepler genelde kuşetli vagonlara alınmakta.

Doğu Ekspresi Ankara-Kars arasındaki seferini yaklaşık 26 saat içerisinde tamamlamakta. TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün en uzun rotalarından biri olan ve Avrupa'da ilk 10 rota içerisinde bulunan Ankara-Kars hattında her gün hizmet veren Doğu Ekspresi ile seyahat etmek isteyenler, yurdun dört bir yanından hatta yurt dışından gelip Ankara'dan Doğu Ekspresi ile Kars'a gidiyor.

İliç Erzincan güzergâhına yol alan, ünü Türkiye sınırlarını aşan Doğu Ekspresi'nin geçişi Erzincan'da sonbahar manzarası eşliğinde Görüntü Yönetmeni Mustafa Başgöze tarafından görüntülendi.