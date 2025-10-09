Çorum'da korkutan yangın! 3 ev kullanılamaz hale geldi
Çorum’un İskilip ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İskilip Belediyesi, Çorum, Bayat ve Oğuzlar itfaiyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözlerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerden etkilenen 3 ev kullanılamaz hale geldi.
Asarcık köyü Kozveran Mahallesi'nde İsmet Çördük'e ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın kısa sürede Ali Çördük ve Ahmet Çördük'e ait evlere de sıçradı.
İskilip Belediyesinin yanı sıra Çorum, Bayat ve Oğuzlar itfaiyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözlerin çalışmasıyla söndürülen yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.