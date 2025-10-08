Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da narkotik polisince düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan toplam 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler ayrıca yine uyuşturucu ticaretinden aranan 1 kişiyi de yakalayarak gözaltına aldı. İki ayrı operasyonda gözaltına alınan toplam 5 kişi polisteki sorgularının ardından bugün Samsun adliyesine sevk edildi.