Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan net mesaj: Terörsüz gelecek kadınların etkin katılımıyla mümkün

"TERÖRDEN KAÇMAK İÇİN GÖÇE MARUZ BIRAKILAN KADINLAR AİLEYİ AYAKTA TUTMAK İÇİN MÜCADELE VERDİ"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, yaşanan acılara dikkat çekerek, "Çok ağır bedeller ödendi. Ancak terörün en ağır bedelini yine en çok kadınlar taşıdı. Eşlerini, çocuklarını kaybeden, yuvaları yıkılan, şiddete uğrayan, yalnız bırakılan. Terörden kaçmak için göçe maruz bırakılan kadınlar, bir yandan da aileyi ayakta, toplumu bir arada tutmak için mücadele verdi. Kadın toplumsal iyileşmenin ve barışın kurucusu olan en önemli faktörlerden biri oldu. Kadın, her dönemde terörün açtığı yaraları saran, aynı zamanda toplumsal iyileşmenin ve barışın kurucusu olan en önemli faktörlerden biri oldu" dedi.

"DİYARBAKIR ANNELERİNİN DİRENİŞİ, EN SEMBOLİK ÖRNEK"

Terörsüz geleceğin kadınların etkin katılımıyla mümkün olacağını ifade eden Bayraktar, "Diyarbakır Anneleri, buna en sembolik örneğidir. Çocuklarını terör örgütünün pençelerinden kurtulmak için başlattıkları, o sessiz ama kararlı direniş, teröre karşı en güçlü toplumsal cevaba dönüştü. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle, evlatlarını dağa kaptıran annelerin mücadelesi, terörün kökünü kurutacak en güçlü çağrıdır. Öyle de oldu. Annelerin bu direnişi hem ülkemizde hem de dünyada en güçlü sembollerden biri haline geldi. Türkiye'nin terörsüz gelecek vizyonunun kalıcı olması, kadınların sürece etkin katılımıyla, toplumsal dayanışmayla ve adaletin tesisiyle mümkündür. Bugün milletçe gösterdiğimiz, terörsüz bir geleceği inşa etme kararlılığımız, kadınların toplumsal barışa sunduğu katkıyla birleştiğinde kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün önü açılacaktır. Bizler de toplumsal barışın ve huzurun tesis edilmesine katkı sunmayı temel sorumluluklarımızdan biri olarak addediyoruz. Panelimizde Türkiye'de terörle mücadele ve çözüm süreçlerinde kadınların toplumsal rollerini, geliştirdikleri dayanıklılıkları barış sundukları katkıları ve gelecekten beklentilerini ele alıyoruz. Kadınların hem mağduriyetleri hem de çözümdeki kurucu rollerini merkeze alarak deneyimlerinin, katkılarının, mücadelelerinin toplumsal ve politik düzlemde daha etkin temsil edilmesi için neler gerekir onu tartışıyoruz" diye konuştu.