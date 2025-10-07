İzmir'de akılalmaz olay! Tavukları yiyen köpeği öldürmek isterken yaşlı çifti vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'de bir kişi kümesteki tavuklarını yediği gerekçesiyle tüfeğiyle köpeğe ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar o sırada yoldan geçen yaşlı bir çifte isabet etti. Olayda 74 yaşındaki Adem I. yaralanırken, 69 yaşındaki eşi Şenay I. hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 07.10.2025 06:49

İzmir'in Beydağ ilçesinde M.Ö.(71), kümesteki tavuklarını yediği gerekçesiyle tüfekle köpeğe ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, yoldan geçen çifte isabet etti. Olayda Adem I.(74) yaralanırken, eşi Şenay I.(69) hayatını kaybetti. Şüpheli ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Erik Mahallesi'ndeki bir evin önünde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ö., sahipsiz bir köpeğin kümesteki tavuklarını yediği gerekçesiyle evinde bulunan tüfeği alarak dışarıya çıktı. Tüfeği sahipsiz köpeğe doğrultan M.Ö., tetiği çekerek tüfeği ateşledi. Bu sırada, tüfekten çıkan saçmalar yoldan geçen Adem I. ve eşi Şenay I.'ya isabet etti. Olayı gören diğer mahalle sakinleri, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çifti ambulansa alarak Beydağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan Şenay I., ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Şenay I., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından M.Ö. suç aleti ile birlikte jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

