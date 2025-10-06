Sirkeci'de panik anları! Arabalı vapur iskeleye çarptı

Harem-Sirkeci seferini yapan feribot, önce bir vapura ardından iskeleye çarptı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışması sürüyor.

Giriş Tarihi: 06.10.2025 11:08

Paylaş



ABONE OL

Harem-Sirkeci seferini yapan arabalı vapur, Sirkeci'de demirli başka bir vapura ve iskeleye çarptı.



Harem-Sirkeci hattında sefer yapan arabalı vapur, önce Sirkeci İskelesi'nde demirli bir vapura, ardından iskeleye çarparak durdu.



İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin, iskeleye çarpan vapuru kurtarma çalışmaları sürüyor.



Öte yandan, kaza vapurdaki bir yolcu tarafından kayıt altına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN