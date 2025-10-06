Siirt'te minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştı: 5 kişi yaralandı
Siirt’in Kurtalan ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Kurtalan-Batman kara yolunun Beşpınar köyü mevkisinde, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.