İzmir'de tüyler ürperten cinayet: Eşini tüfekle vurdu

İzmir'in Urla ilçesinde T.A. araçta eşiyle yolculuk ederken tüfeğin ateş alması sonucu eşini vurdu. İddiaya göre olayın kazara yaşandığı belirtilirken genç kadın hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 06.10.2025 05:35

Olay, öğle saatlerinde Kuşçular Mahallesi Önen Koyu'nda meydana geldi. İddiaya göre, T.A.'nın elindeki tüfeğin ateş alması sonucu yanındaki eşi Burçin Razak Akyürek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akyürek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. T.A. ise gözaltına alındı.

T.A. ilk ifadesinde tüfeği kazayla ateşlediğini ve fişeğin araç içerisinden geçerek araç dışında bulunan eşine isabet ettiğini söylediği öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

