Adana'da sokak ortasında kavgada kan aktı: Bıçakla öldürüldü

Adana'da akşam saatleri iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Seyfi E., iddiaya göre cebinden çıkardığı bıçakla Erdal Elik'e saldırdı. Kanlar içerisinde yere yığılan Elik, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çeşitli yerlerinden bıçaklanan Elik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Giriş Tarihi: 06.10.2025 05:14

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Anadolu Lisesi Caddesi'nde meydana geldi. Seyfi E. ve Erdal Elik arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Seyfi E., iddiaya göre cebinden çıkardığı bıçakla Erdal Elik'e saldırdı. Vücuduna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Elik, kanlar içinde yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Elik, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Elik'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi Seyfi E.'yi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

