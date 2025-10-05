Siirt'te korku dolu anlar: Otomobil bir anda alev aldı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Yangına ilk müdahaleyi polis ekipleri yaparken alevler kısa sürede söndürüldü.

Giriş Tarihi: 05.10.2025 05:08

Edinilen bilgilere göre, Barış Mahallesi'nde bulunan Kurtalan Kaymakamlığı önünde otomobil seyir halinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangına ilk müdahaleyi kaymakamlıkta görevli polisler yaptı. Polislerin hızlı müdahalesi sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.



Yangında otomobilde maddi hasar meydana gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

