Şanlıurfa'da traktör ve otomobil çarpıştı: Baba ve oğlu yaralandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki otomobil önündeki traktöre çarptı. Kazada otomobilde bulunan baba ve oğlu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kırsal Başaran Mahallesi yakınlarında seyir halinde olan H.D. idaresindeki otomobil, önünde ilerleyen traktörle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü H.D. ile oğlu Ş.D. itfaiyenin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.