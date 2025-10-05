Husumetli dehşeti! Otomobilini benzin dökerek yaktı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 29 yaşındaki , Furkan B. aralarında husumet bulunan M.A.'ya (50) ait otomobili benzin dökerek ateşe verdi. Kundaklama anı, çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansırken şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 05.10.2025 16:17

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, Furkan B. (29) adlı kişi, aralarında husumet bulunan M.A.'ya (50) ait otomobili benzin dökerek ateşe verdi. Kundaklama anı, çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 08.30 sıralarında ilçeye bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi Taşkent Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Furkan B. ile M.A. arasında dün akşam saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın ardından evine dönen M.A., otomobilini evinin önüne park etti.

CAMDAN İÇERİ DÖKÜP ARACI YAKTI

Sabah saatlerinde olay yerine gelen Furkan B., yanında getirdiği benzini aracın arka camından içeri dökerek ateşe verdi. Alevleri gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, araçta maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek otomobili yakan kişinin Furkan B. olduğunu tespit etti. Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Furkan B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

