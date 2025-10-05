Ankara'da on binler Gazze için sokaklarda

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü insanlık krizine dur demek için yollara dökülen vicdan gönülleri on binler, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla 'Gazze Kararlılık Yürüyüşü' yaptı.

Giriş Tarihi: 05.10.2025 17:53

Paylaş



ABONE OL

Ankara Filistin Dayanışma Platformu'na (ANFİDAP) mensup sivil toplum kuruluşu üyeleriyle, yaşlılar, gençler ve çocukların da aralarında olduğu binlerce kişi, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekmek ve İsrail'e tepkilerini yükseltmek için Melike Hatun Camisi önünde toplandı.

Polis ekiplerinin yoğun güvelik önlemleri altında buradan hareket eden grup, Atatürk Bulvarı'ndan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na yürüdü. Burada kurulan platformda konuşan ANFİDAP üyesi Harun Özçelik, 7 Ekim Aksa Tufanı'ndan bu yana Gazze'de yaşananların, uluslararası sistemin iflasını bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi.

"GAZZE'DEKİ ABLUKA TAHAMMÜL EDİLEMEZ NOKTADA"

Yaklaşık 2 yıldır Gazze'de 70 binden fazla insanın vahşice öldürüldüğünü, on binlerce kişinin enkaz altında kaldığını ve kayıp olduğunu ifade eden Özçelik, şunları kaydetti:

"Gazze'deki 20 yıllık hukuksuz abluka, artık tahammül edilemez bir noktada. Bebekler, kadınlar, yaşlılar, 2 milyona yakın sivil, açlık ve hastalıkla boğuşuyor. Bu tablo, insanlığın vicdanını kanatıyor. Fakat, umut var. Küresel vicdan harekete geçti. Sumud Filosu'na katılan binlerce aktivist, insanlık onurunu yükseltti. 46 ülkeden farklı dil, din ve milletten gönüllülerin oluşturduğu bu sivil filo, İsrail'in korsanlığına rağmen Gazze'yi yeniden dünyanın gündemine taşıdı."

İsrail'e yaptıkları hukuksuzluğun bedelinin ödetilmesi gerektiğini vurgulayan Özçelik, Sumud Filosu'nun, İsrail'i aciz bırakarak zafer kazandığını ifade etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Gazze'ye insani yardım koridoru açılması için harekete geçmeye çağırdıklarının aktaran Özçelik, şöyle devam etti:

"Türkiye, İsrail'in bir terör örgütü olduğu gerçeğinden hareketle, bu çeteyi devlet olarak tanıma kararını iptal etmelidir. İsrail ile ilişkiler, işgal ve terör rejimi olduğu gerçeği üzerine kurulmalıdır. Çifte vatandaş statüsünde olan ve soykırımcı terör çetesiyle bağlantılı bulunan herkes, 'milli güvenliğe tehdit unsuru' olarak değerlendirilmeli ve yargı önüne çıkarılmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığı, soykırım suçu işleyen siyonist yöneticilerin yargılanması için gerekli hukuki süreçleri acilen başlatmalıdır. Belediyeler dahil tüm kamu kurumları, siyonizme destek veren ürünlere karşı boykota katılmalıdır."

"ESARETTEN KURTULARAK YURDUMUZA DÖNDÜLER"

İsmail Mansur Özdemir ise 728 gündür Aksa Tufanı müdafaası için meydanları terk etmeyen herkese teşekkür etti.

Sumud Filosu'nun Gazze'deki İsrail ablukasını kırdığını belirten Özdemir, "Muzaffer kardeşlerimizin bir kısmı esaretten kurtularak yurdumuza döndüler. Diğer kardeşlerimiz ise özgürlüğü izzetleriyle, iffetleriyle bekliyorlar. Ülkemizin başkentinden siyonist zindanlarda bulunan kardeşlerimizi, Özgürlük Filosu Koalisyonu ile Akdeniz'de ablukayı kırmak için yürüyen filoyu Ankara'dan selamlıyoruz." dedi.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Halid Üveysi de Filistin'e destek veren herkese teşekkürlerini sundu.

Yaklaşık 2 senedir Gazze'de soykırım olduğunu vurgulayan Üveysi, Sumud Filosu'nun Gazze'ye yalnız olmadıklarını gösterdiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından İsrail'de tutuklu olan Sumud Filosu aktivisti Zeynel Abidin Özkan'ın videolu mesajı gösterildi.

Katılımcılardan bir kadın ise Gazze'ye yardım edebilmek amacıyla bileziğini platform üyelerine teslim etti.

Kalabalık grup, dua edilmesinin ardından dağıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN