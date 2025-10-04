Bilirkişi raporu gerçeği ortaya çıkardı! Berra "Okula geldi" diye kaydetmişler!

Giriş Tarihi: 04.10.2025 13:36

Bursa 'nın İnegöl ilçesinde, geçtiğimiz ay kreş havuzunda boğularak hayatını kaybeden 4 yaşındaki Berra Dizi'nin trajik ölümünün ardından skandallar ardı ardına ortaya çıktı. En çarpıcı detay ise, küçük kızın ölümünden 21 gün sonra, okul yönetimi tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemi MEBBİS'e girilen listede, hayatta olmayan Berra'nın adının bulunduğu ve "okula geldi" şeklinde gösterildiği iddiası oldu.

Baba İsmail Dizi, bu skandalın okulun kayıt zorunluluğunu yerine getirmediğini gizlemek amacıyla yapıldığını belirterek, hayatta olmayan kızlarının okula gelmiş gibi gösterilmesine sert tepki gösterdi.

Berra'nın yürek yakan ölümü

BİLİRKİŞİ RAPORUNDAKİ İHTİSAS SKANDALI AİLEYİ İSYAN ETTİRDİ

Sabah'ın haberine göre Berra'nın feci ölümüyle ilgili İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada hazırlanan bilirkişi raporu, ailenin ikinci büyük isyan sebebi oldu. Bursa Adli Tıp Kurumu'nun bile kesin ölüm sebebini belirleyemeyip ileri tetkik için dosyayı İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderdiği olayda, iki makine mühendisi ve bir öğretmenden oluşan bilirkişi heyeti, Berra'nın ölümünü "epilepsiye bağlı nöbete" dayandırdı.

Baba İsmail Dizi, kızının epilepsi hastası olmadığını doktor raporlarıyla kanıtladıklarını vurgulayarak, "Tıp vasfı olmayan bu kişilerin, nörolojiyi ilgilendiren bir konuda hüküm verip bizi suçlu, ihmali olanları kusursuz göstermesi bizi derinden yaralamıştır. Makine mühendisinden doktor olmaz," diyerek heyet üyeleri hakkında davacı olduklarını açıkladı. Anne Beyza Turan da, bir öğretmen ifadesinin esas alınarak sağlık raporlarının görmezden gelinmesine ateş püskürdü ve kızının iddia edilen tarihte epilepsi değil, burun akıntısı şikâyetiyle hastaneye gittiğini belgelerle gösterdi.