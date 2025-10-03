Polisten kaçan otomobil şarampole uçtu! Kazada alkollü sürücü ile yanındaki kadın yaralandı

Erzincan kara yolu üzerinde Beşsaray köyü mevkiinde alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamca sonrası direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole uçtu. Kazada 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Giriş Tarihi: 03.10.2025 05:13

Paylaş



ABONE OL

Erzincan'da polisin 'dur' ikazına uymayarak çevirmeden kaçan otomobil kovalamaca yaşanırken takla atarak şarampole uçtu. Kazada 24 yaşındaki alkollü sürücü ile yanındaki 17 yaşındaki kadın yaralandı.



Kaza, gece saatlerinde Erzincan - Kemah yolu Beşsaray köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 AH 717 plakalı otomobilin sürücüsü U.K., polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Takip sırasında kontrolden çıkan araç yoldan çıkarak takla attı. Şarampole uçan otomobildeki sürücü ile yanındaki kadın yaralandı. Bacağında kırık tespit edilen kadın otomobilden sağlık ve polis ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kazanın ardından yapılan incelemelerde araç içinde tüfek mermileri bulunması üzerine, olay yerine olay yeri inceleme ekipleri de çağrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN