İzmir'de sokak köpeğine kemerle vurmuştu! O şüpheli gözaltında

İzmir’in Balçova ilçesinde yanına yaklaşan köpeğe kemerle vuran şüpheli, gözaltına alındı. . Y.Ö. hakkında Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli ve idari işlemler başlatıldı.

Giriş Tarihi: 01.10.2025 16:57

Olay, dün öğle saatlerinde Balçova ilçesi Serince Sokak'ta meydana geldi. Yanındaki arkadaşıyla yürüyen bir kişi, yanına yaklaşan köpeğe belinden çıkardığı kemerle vurdu.

O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki topladı. Çevre, doğa ve hayvanlara karşı suçlarla mücadele eden Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, görüntüler sonrası çalışma başlattı.

İncelemede; şüphelinin bir hastanede personel olarak görev yapan Y.Ö. (61) olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, Y.Ö.'yü yakalayarak Balçova Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine götürdü. Y.Ö. hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli ve idari işlemler başlatıldı.

