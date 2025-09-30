Samsun'da korkunç kaza! İki küçük kız hayatını kaybetti
Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı 13 yaşındaki 2 kız çocuğu, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kamyonetin sürücüsü Sultan Ahmet Yılmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
Kaza, dün saat 20.30 sıralarında İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. S.A.Y.'nin kullandığı 55 ADN 702 plakalı kamyonet, iddiaya göre yayaya kırmızı ışık yanarken yoldan karşıya geçmeye çalışan Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri Elif Naz Aslan ile Rabia Kaynar'a çarptı.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 öğrenci, kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan sürücü ise polis merkezine götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutukladı.
Sürücüye ayrıca, "Kavşaklara yaklaşırken aracın hızını azaltmamak" suçundan da işlem yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce vefat eden Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu öğrencileri Aslan ve Kaynar için taziye mesajı yayımlandı.