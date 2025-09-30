Yaşam

Samsun'da korkunç kaza! İki küçük kız hayatını kaybetti

Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı 13 yaşındaki 2 kız çocuğu, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kamyonetin sürücüsü Sultan Ahmet Yılmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. S.A.Y.'nin kullandığı 55 ADN 702 plakalı kamyonet, iddiaya göre yayaya kırmızı ışık yanarken yoldan karşıya geçmeye çalışan Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri Elif Naz Aslan ile Rabia Kaynar'a çarptı.

Samsun'da meydana gelen kazadan görüntü (DHA)Samsun'da meydana gelen kazadan görüntü (DHA)

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 öğrenci, kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.

2 kızın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı (DHA)2 kızın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı (DHA)

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan sürücü ise polis merkezine götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutukladı.

Sürücüye ayrıca, "Kavşaklara yaklaşırken aracın hızını azaltmamak" suçundan da işlem yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce vefat eden Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu öğrencileri Aslan ve Kaynar için taziye mesajı yayımlandı.

Küçük kızların cenaze töreninden görüntü (DHA)Küçük kızların cenaze töreninden görüntü (DHA)

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Hayatını kaybeden iki kız çocuğu için İlyasköy ve Bahçelievler mahallelerindeki evlerinin önünde helallik alındı. Bu sırada yakınları ve komşuları gözyaşlarına hakim olamadı.

Hayatını kaybeden Elif Naz Aslan ile Rabia KaynarHayatını kaybeden Elif Naz Aslan ile Rabia Kaynar

Elifnaz'ın annesi Yasemin Aslan, kızı ile arkadaşına gezdikten sonra evlerine dönerken yolun karşısına geçtikleri sırada aracın çarptığını belirtti.