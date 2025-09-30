Okulda kan donduran akran dehşeti! Sebebi şoke etti
Son dönemde okullarda artan akran zorbalığı olaylarına bir yenisi Çanakkale’de eklendi. 9. sınıf öğrencisi M.D.Y., ayağına bastığı gerekçesiyle sınıf arkadaşı Y.C. tarafından tekme ve yumruklarla darbedildi. Aldığı darbeler sonucu beyin kanaması geçirdiği belirlenen M.D.Y., yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Gözaltına alınan Y.C. 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten tutuklandı. Olay 4 gün önce Biga İÇDAŞ Meslek Lisesi'nde son ders saatinde meydana geldi. İddiaya göre teneffüs zilinin çalmasıyla sırasından kalkarak kapıya yönelen M.D.Y. (14), yanlışlıkla sınıf arkadaşı Y.C.'nin ayağına bastı.
İddiaya göre M.D.Y., arkadaşından özür diledi. Ancak Y.C. kavga çıkardı ve arkadaşının kafasını öğretmen masasına vurdu. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz gencin haykırışlarına aldırış etmeyen Y.C., yerde de M.D.Y.'yi tekmelemeye devam etti. Sınıf arkadaşları ve beden eğitimi öğretmeni araya girdi. Aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle bilinci kapanan talihsiz çocuk, okul yönetimi tarafından çağrılan ambulans ile önce Biga Devlet Hastanesi'ne, ardından Çanakkale'ye sevk edildi.