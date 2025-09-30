İzmir Balçova'daki karakol saldırısından acı haber! Şehit sayısı 3’e çıktı

Giriş Tarihi: 30.09.2025 14:53

(Foto: AA)

Burada görevli polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Silah sesleri üzerine merkezde görevli polisler, saldırgana müdahale etti. Polisler ile saldırgan arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir de şehit oldu. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan polis memurları Ömer Amilağ ile Murat Dağlı ile elinden yaralanan bir sivil vatandaş, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

(Foto: AA)

YARALI YAKALANDI

Olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri, mahallede operasyon düzenledi. Operasyonda saldırgan Eren Bigül, yaralı olarak yakalandı. Bigül, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma için 2 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.