30 Eylül 2025, Salı
Esenyurt'ta kaçan şüpheliyi durdurmak isteyen polis metrelerce sürüklendi
Esenyurt'ta denetim yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli hızla kaçmaya başladı. Otomobilin kapısından tutarak şüpheliyi durdurmaya çalışan polis memuru metrelerce sürüklendi. 3 araçta hasar meydana gelen olayda, şüphelinin kullandığı otomobil servis minibüsüne çarparak durabildi. Kaçan sürücü polis ekiplerince gözaltına alınırken olay anı cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.