Zonguldak- Ankara arası turistik Karaelmas Treni ikinci seferini tamamladı

Giriş Tarihi: 29.09.2025 04:37

Zonguldak'tan Ankara'ya dönüş için hareket eden Turistik Karaelmas Treni, ilk durağı olan Çankırı'da şehir merkezini gezdi. Burada ziyaretçiler Ferit Akalın Radyo ve İletişim Müzesi ile Tuz Mağarasını ziyaret etti.

Daha sonra tren, Ankara'nın Kalecik ilçesine ulaştı. Seğmenler tarafından geleneksel karşılama yapılan turda Kızılırmak üzerindeki Develioğlu Köprüsü'nü gezen ziyaretçiler fotoğraf çektirerek köprü hakkında bilgi aldı. Ziyaretçiler, ilçe merkezinde adliye binası, Şehsuvar Bedesteni, tarihi yapılar, meydan ve Saray Camiini görme fırsatı buldu.