Zonguldak- Ankara arası turistik Karaelmas Treni ikinci seferini tamamladı
Zonguldak Ankara arasında turizm amaçlı hizmete geçen Turistik Karaelmas Treni ikinci turunu tamamladı. Haziran ayında ilk kez yola çıkan tren, Ekim ve Kasım aylarında da iki kez daha sefer düzenleyerek sezonu kapatacak.
Zonguldak'tan Ankara'ya dönüş için hareket eden Turistik Karaelmas Treni, ilk durağı olan Çankırı'da şehir merkezini gezdi. Burada ziyaretçiler Ferit Akalın Radyo ve İletişim Müzesi ile Tuz Mağarasını ziyaret etti.
Daha sonra tren, Ankara'nın Kalecik ilçesine ulaştı. Seğmenler tarafından geleneksel karşılama yapılan turda Kızılırmak üzerindeki Develioğlu Köprüsü'nü gezen ziyaretçiler fotoğraf çektirerek köprü hakkında bilgi aldı. Ziyaretçiler, ilçe merkezinde adliye binası, Şehsuvar Bedesteni, tarihi yapılar, meydan ve Saray Camiini görme fırsatı buldu.
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya, trenin bölge turizmi açısından önemine dikkat çekti. Çetinkaya, "Bölgemizde tren turizmini başlatmak amacıyla böyle bir organizasyona giriştik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın koordinasyonunda, Valiliğimizin ve Batı Karadeniz Turizm Ajansı'nın katkılarıyla bu turu gerçekleştirdik. İlk seferimizi Haziran ayında yapmıştık, bu ikinci turumuz. Ankara'dan başlayıp Zonguldak'ta son bulan ve arada çeşitli duraklara uğrayan bir tren seferi ortaya koyduk. Sezon sonuna kadar toplam dört tur düzenleyeceğiz. 240 kişilik kapasitemizin şimdiden büyük oranda dolduğunu görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda da artan ilgiyle bu turun devam edeceğini düşünüyoruz" dedi.
Trenin önümüzdeki iki ayda da turistik seferlerini sürdürerek sezonu kapatacağını öğrenildi.