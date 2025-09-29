Kütahya'da düğün yemeğinde zehirlenme: 21 kişi hastaneye kaldırıldı

Kütahya'da bir düğünde misafirlere ikram edilen yemekten 21 kişi zehirlendi. Davetliler mide bulantısı, ishal ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvururken vatandaşlar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kütahya Şehir Hastanesi Acil Servislerine kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 29.09.2025 04:48

Paylaş



ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, bir düğün organizasyonuna katılan davetlilerden 21'i, yemek yedikten bir süre sonra bulantı, kusma ve ishal şikayetleri yaşadı. Rahatsızlanan vatandaşlar, kendi imkanları ve ambulanslarla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kütahya Şehir Hastanesi Acil Servislerine kaldırıldı.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, "Hastaların genel durumları iyi olup gerekli tıbbi müdahaleleri yapılmış ve takipleri sürdürülmektedir" ifadelerine yer verdi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN