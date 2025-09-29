Kayseri'de otomobil karşıya geçen yayaya çarptı: Yaşlı adam yaşamını yitirdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarptı. Kazada yaşlı adam ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 29.09.2025 22:55

Edinilen bilgiye göre, Tavlusun Mahallesi Gaffar Okkan Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Osman B.'ye (81) M.K. idaresindeki 38 RY 843 plakalı otomobil çarptı. Yaşlı adam ağır yararlanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Osman B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

