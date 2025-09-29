Antalya'da ilginç olay: Yaptığı resimleri çöpe atıyor koleksiyonerleri çöplük çöplük dolaştırıyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan ressam Efe Işıldaksoy (50), 11 yıldır yaptığı tablolarını çöpe atıyor. Bugüne kadar dünyanın farklı ülkelerinde 2 bin 175 eserini çöp kutularının kenarına bırakan Işıldaksoy, 'Sanat toplumda saygı ve sevgiyi güçlendirmeli, resim yaparken ticare amaç gütmüyorum bunun için ömrüm boyunca resimlerimi çöpe atmaya devam edeceğim' dedi.

Kaş ilçesinde yaşayan ressam Efe Işıldaksoy (50), 11 yıldır yaptığı tablolarını çöpe atıyor. Bugüne kadar dünyanın farklı ülkelerinde 2 bin 176 resmini çöp kutularının kenarına bırakan Işıldaksoy, 2 bin 176'ncı eserini Kaş Ortabağ'da haber çekimleri sırasında çöp bidonunun üzerine astı.

Kaş'ın Ortabağ Mahallesi'nde hayatını sürdüren Efe Işıldaksoy, sanat yolculuğuna 14 yaşında Almanya'da başladı. Burs kazanarak Hamburg Üniversitesi Bismark Sanat Akademisi'nde 7 yıl eğitim alan sanatçı, 1996'da Türkiye'ye dönerek çalışmalarını burada sürdürdü. Işıldaksoy, doğadan topladığı ağaç parçalarını temizleyip tuval haline getiriyor; tek kalemle yolda, okul bahçelerinde ya da ormanda çizimler yapıyor. Daha sonra tablolarını aracıyla giderken çöplerin kenarına bırakıyor.

2014 yılında başladığı projenin çıkış noktasını anlatan ressam Işıldaksoy, "Yaklaşık 11 yıl önce toplumumuzdaki saygı ve sevgi eksikliğini fark ettim. O günden bu yana 2 bin 175 resmimi çöpe attım. İlk başta kendi eserime saygısızlık gibi gözükse de aslında resim alamayan birinin evine girmesi, onun duygu reflekslerini geliştirmesi çok kıymetli. Bu da uzun vadede toplumsal saygıyı ve sevgiyi getirir. Sanat çok önemli, bu farkındalığın artması için ömrüm boyunca resimlerimi çöpe atmaya devam edeceğim" dedi.

Çöpe bırakılan tabloların zamanla koleksiyonerlerin ilgisini çektiğini söyleyen Işıldaksoy, "İlk başta hedefim gençlerdi. Proje duyulunca koleksiyonerler peşine düştü. Bu sebeple sosyal medyadan haber vermiyorum artık. Ama bazen üniversitelerin harita bölümlerindeki öğrenciler, önceki bıraktığım yerleri işaretleyip bir sonraki çöpleri tahmin ederek buldular. Biraz da gençlere beyin jimnastiği yaptırıyorum aslında" diye konuştu.

Sanatçının projesi yalnızca bireysel değil, toplumsal faydaya da dönüşüyor. Daha önce Sabancı Vakfı'nın çocukları için ve İngiltere'de Maltepe Sokak'ta yaşayan çocuklar yararına bağışlanan resimleri satıldı. Işıldaksoy, "23 Nisan başta olmak üzere birçok bayramda, okullarda gönüllü resim dersleri veriyorum. Sonra da çocuklarla birlikte yaptığımız resimleri çöpe atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Son 8 yıldır Kaş'ın Ortabağ köyünde doğayla iç içe yaşayan Işıldaksoy'un projesi yurt dışına da taşmış durumda. Işıldaksoy, "Danımarka'da bir festival için davet aldım. Bir buçuk ay boyunca bütün şehirlerinde resimlerimi çöpe attım. Sonra Almanya, Fransa, İtalya, İspanya'ya devam ettim. Bunun dışında da Uzakdoğu'da da Vietnam, Tayland gibi yerlerde resimlerim çöpe gitti. Hatta Amerika'da bir üniversitede bu çöp projem ders olarak okutuluyor. Benden etkilenen Hollanda, Danimarka, Almanya, İspanya'daki sanatçılar da resimlerini çöpe atmaya başladı" dedi.

Ortabağ köyünde resim çalışmalarını sürdüren Işıldaksoy, sanatın kısa sürede ölçülmeyeceğini vurgulayarak, "Sanatın toplum üzerindeki etkisi genellikle yüzyıllarla ölçülür. Bu nedenle projemin nereye varacağını ben göremeyebilirim ama devam edeceğine inanıyorum" sözleriyle projesini özetledi.