Yaptığı resimleri çöpe atıyor koleksiyonerleri çöplük çöplük dolaştırıyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan ressam Efe Işıldaksoy (50), 11 yıldır yaptığı tablolarını çöpe atıyor. Bugüne kadar dünyanın farklı ülkelerinde 2 bin 175 eserini çöp kutularının kenarına bırakan Işıldaksoy, "Sanat toplumda saygı ve sevgiyi güçlendirmeli, resim yaparken ticare amaç gütmüyorum bunun için ömrüm boyunca resimlerimi çöpe atmaya devam edeceğim" dedi.