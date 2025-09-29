29 Eylül 2025, Pazartesi
Yaptığı resimleri çöpe atıyor koleksiyonerleri çöplük çöplük dolaştırıyor
Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan ressam Efe Işıldaksoy (50), 11 yıldır yaptığı tablolarını çöpe atıyor. Bugüne kadar dünyanın farklı ülkelerinde 2 bin 175 eserini çöp kutularının kenarına bırakan Işıldaksoy, "Sanat toplumda saygı ve sevgiyi güçlendirmeli, resim yaparken ticare amaç gütmüyorum bunun için ömrüm boyunca resimlerimi çöpe atmaya devam edeceğim" dedi.